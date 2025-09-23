Eine Dorfgemeinschaft zwischen Langerringen und Kühlenthal?

Beim Markttreiben staunten die Besucher nicht schlecht, als Landrat Martin Sailer persönlich am Stand der Gemeinde eine Partnerschaftsurkunde an die Kühlenthaler Bürgermeisterin Iris Harms und ihren Langerringer Kollegen Marcus Knoll überreichte. Eine Urkunde zur Festigung und Vertiefung der bestehenden Kontakte und Beziehungen zwischen Gemeinden eines Landkreises – war das wirklich ernst gemeint?

Eigentlich wollte Kühlenthal mit Neusäß

„Nicht so ganz“, räumte Bürgermeister Marcus Knoll ein und erklärte die Hintergründe: „In Bürgermeisterkreisen gibt es seit einiger Zeit schon eine Witzelei über eine mögliche Partnerschaft zwischen der Gemeinde Kühlenthal und der Stadt Neusäß. Bürgermeisterin Iris Harms buhlte immer wieder scherzhaft um die Gunst des Neusässer Kollegen Richard Greiner und scherzte über die ausbleibende Reaktion. Dann gab es einen offenbar recht eindrucksvollen Besuch der Feuerwehr Langerringen beim 150-jährigen Gründungsjubiläum der Kühlenthaler Feuerwehr. Die Mannschaft wurde von Iris Harms begrüßt und einer unserer Feuerwehrmänner machte sich den Spaß, sich als Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Langerringen auszugeben und meine Grüße zu überbringen. Da sich offenbar ein recht fröhlicher Nachmittag und eine recht herzliche Verbindung von Kollegin Harms zu unserer Feuerwehr ergab, wandte sie sich mit einem schelmischen Seitenhieb in Richtung Neusäß scherzhaft mir und der Gemeinde Langerringen zu.“

Eine Linde verbindet jetzt die Gemeinden

Dazu kam dann die Nominierung des Ersten, des echten und des unechten Zweiten, sowie des Dritten Bürgermeisters von Langerringen bei der Baumpflanz-Challenge durch die Feuerwehr Kühlenthal. Das gab dann den Anstoß, dass Iris Harms nach Erfüllung des Auftrags zum „Begießen“ der „Kühlenthaler Linde“ eingeladen wurde. „Gleichzeitig wurde ihr und der Gemeinde Kühlenthal von mir humorvoll als Trost für die reservierte Haltung des Neusässer Kollegen eine Baum-Partnerschaft mit der Gemeinde Langerringen angeboten“, berichtete Knoll.

Gepflanzt wurde die Linde im Garten des Kindergartens St. Johannes in Gennach, mit einem Getränk „begossen“ wurde sie nun anlässlich des 26. Langerringer Markttreibens am Stand der Gemeinde vor dem Rathaus. Über eine WhatsApp-Gruppe waren alle Gemeindeoberhäupter samt Landrat über das scherzhafte Buhlen um die Partnerschaft mit der Gemeinde Kühlenthal informiert. „Martin Sailer bewies Humor und verlieh uns nun am Sonntag die offizielle Partnerschaft“, sagte Marcus Knoll amüsiert.