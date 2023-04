Kühlenthal

Verkauft Kühlenthal seinen Dorfplatz?

Plus Der aktuelle Haushaltsplan zeigt, dass die Investitionen in Kühlenthal wohl nicht so einfach finanziert werden können. Drum wird sogar der Verkauf eines "Filetstücks" diskutiert.

Von Steffi Brand

Die üppigen Jahre in Kühlenthal sind vorbei. Dieser Erkenntnis musste sich das Ratsgremium in der jüngsten Sitzung stellen, als Kämmerer Marco Schopper die aktuellen Haushaltszahlen vorstellte. Kühlenthals Bürgermeisterin Iris Harms erklärte einleitend: In den vergangenen Jahren konnten die Wünsche stets abgebildet werden, jetzt – mit dem Großprojekt Kindergartenumbau im Blick – wurde sogar der Rotstift angesetzt. Final verabschiedete das Gremium einen Haushalt von 4,1 Millionen Euro – 1,76 Millionen Euro im Verwaltungs- und 2,34 Millionen Euro im Vermögenshaushalt.

Die größten Posten beim geplanten Kindergartenumbau stehen nicht alle in diesem Jahr an, sondern schlagen dann im nächsten Jahr zu Buche. Insgesamt wurden für den Zeitraum zwischen 2023 und 2026 Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro eingeplant. Heuer fallen Kosten in Höhe von rund 520.000 Euro an. „Ohne Puffer wäre diese Investition nicht darstellbar gewesen“, erklärt Schopper, der in den Jahren 2024, 2025 und 2026 mit Förderungen von je 400.000 Euro vom Freistaat rechnet. Der Schuldenstand, der Anfang des Jahres 966.000 Euro betragen hat, werde steigen. Denn für 2024 plant der Kämmerer eine Kreditaufnahme von 1,3 Millionen Euro und eine Rücklagenentnahme von 472.000 Euro.

