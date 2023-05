Kühlenthal

Warum im Kühlenthaler Stüble nicht viel Geld zu verdienen ist

Bürgerversammlung in Kühlenthal Als Dankeschön an die Wirte, die im Stüble die Bewirtung übernehmen, gibt es ein Fest für die Ortswirte. Auch dafür werden die Überschüsse aus der Stüblekasse verwendet.

Plus Knapp 50 von 862 Kühlenthalern waren zur Bürgerversammlung gekommen. Bürgermeisterin Iris Harms betont: Miteinander und Engagement sind wichtig.

Aktionen im Stüble, Feste im Dorf, wie etwa die Aufstellung des Maibaums, das Killedahler Feschd und die Dorfweihnacht - dafür werden in Kühlenthal reichlich helfende Hände benötigt. Bürgermeisterin Iris Harms nutzte die Bürgerversammlung, um den vielen Helfern zu danken. Ein großes Thema war zudem die Bewirtung im Stüble, das sich im Dorfgemeinschaftshaus befindet. Das Stüble, das donnerstags zwischen 19 und 22 Uhr sowie sonntags von 18 bis 22 Uhr geöffnet ist, sei regelmäßig gut besucht. Zudem findet dort seit November 2022 an jedem dritten Samstag im Monat ein Seniorentreffen statt, bei dem im Schnitt 15 bis 20 Personen zu Besuch sind. Auch hierzu erklärte Bürgermeisterin Iris Harms: „Wer mitmachen will, gerne!“

Die Bewirtung mit Speis und Trank komme gut an und folge einem simplen Prinzip: Wer sich als Wirt agieren möchte, kann sich in eine Liste eintragen – jeder kann mitmachen. Die Unkosten, die für angebotene Gerichte anfallen, bekommen die Wirte aus der Stüblekasse erstattet. Eingenommen werden im Stüble Spenden statt fester Preise. Warum der Überschuss geringer ausfällt, als sich manch einer gedacht hat, liege an den Kosten, die zur Eröffnung des Stübles in die Ausstattung flossen. Zudem bezahlten viele Gäste nicht das, was sie essen und trinken, erklärte Nico Cavaliere, der Zweite Bürgermeister, auf Rückfrage eines Bürgers. Da schlecht kalkulierbar sei, wie viele zum Essen kommen, und nicht nur Wienerle serviert werden, entstehe der vergleichsweise geringe Überschuss. Iris Harms ergänzte, dass 2000 Euro nicht üppig seien, aber: „Wir wollen keine Gewinne erwirtschaften, sondern die Geselligkeit im Ort erhalten.“

