Was bei der Dorfweihnacht in Kühlenthal heuer geboten ist

Am Wochenende ist es wieder so weit: Die Dorfweihnacht in Kühltental steht an. Kulinarisch hat man sich in diesem Jahr etwas neues ausgedacht.

Heuer werden bei der Kühlenthaler Dorfweihnacht, die am 2. Dezember am Dorfgemeinschaftshaus stattfindet, ein paar Wünsche mehr erfüllt als dies in der Vergangenheit so üblich war. Da in den Vorjahren moniert wurde, dass es kein vegetarisches Essen gibt, sorgen nun die Mitglieder der Blumen- und Gartenfreunde Kühlenthal für ein entsprechendes Angebot – für Kokos-Linsen-Curry. Wohlwissend, dass auf der Kühlenthaler Dorfweihnacht „verflixt viel“ angeboten werde, fand sich eine Vierergruppe des Vereins zusammen, um probehalber ein Kokos-Linsen-Curry zu kochen und zu kosten. Es gibt wieder ein Märchenzelt bei der Kühlenthaler Dorfweihnacht Erklärte Fans der Kühlenthaler Dorfweihnacht müssen auch nicht um das altbekannte Märchenzelt bangen, dass der Verein der Kühlenthaler Blumen- und Gartenfreunde alljährlich zur Dorfweihnacht errichtet. Das wird es weiterhin geben. Während die Bläsergruppe musiziert und wenn der Nikolaus seine Geschenke verteilt, gibt es keine Märchenstunde. Ansonsten werden etwa fünf bis sechs Märchen im Zelt vorgelesen, berichtet Michael Vauken. Das mitunter beliebteste Märchen wird dann um 20 Uhr gelesen – allerdings nur für Erwachsene, denn traditionell ist die letzte Geschichte, die im Märchenzelt vorgelesen wird ein „erotisches Märchen“, verrät Michael Vauken. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Los geht es mit einem Konzert von Cantus Gaudens Eingeläutet wird das weihnachtliche Spektakel in Kühlenthal mit einem Konzert von Cantus Gaudens, das bereits um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet. Anschließend werden – neben vegetarischem Curry und dem Märchenzelt – zahlreiche weitere weihnachtliche Highlights in Kühlenthal geboten. Es wird ein Lagerfeuer geben, eine lebende Krippe und eine Tombola. Wer die Weihnachtsdekoration oder gar die Weihnachtsgeschenke noch nicht komplett hat, findet auf der Kühlenthaler Dorfweihnacht Taschen, Näharbeiten, Makramee, Windlichter, Deko-Artikel aus Ton und in Rostoptik, Imkereiprodukte, Adventskränze, gehäkelte Weihnachtsengel, Selbstgebasteltes und personalisierte Weihnachtskugeln. Und natürlich wird es auch wieder Jägertee, Kinderpunsch, heiße Cocktails, Glühwein sowie Bratwürste, Schupfnudeln, Waffeln und Schokofrüchte geben. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2023 im Landkreis Augsburg

