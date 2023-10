Kühlenthal

vor 32 Min.

Was das Dorfstüble in Kühlenthal mit einer Chatgruppe zu tun hat

Plus Das Konzept in ungewöhnlich, doch der Erfolg gibt den Kühlenthalern recht: Wie ein Dorfstüble zum Treffpunkt des Ortes geworden ist und wer hier wen bewirtet.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Schnell noch auf ein Bier ins Dorfstüble? Das geht in Kühlenthal am besten donnerstags und sonntags, denn an diesen Tagen hat das Stüble in den allermeisten Fällen geöffnet. Ein außergewöhnliches Gastkonzept macht es möglich. Nicht nur die Kühlenthaler Bürgerinnen und Bürger profitieren davon, auch Stammgäste aus Westendorf besuchen regelmäßig das Stüble, das Teil des Dorfgemeinschaftshauses in Kühlenthal ist.

Hinter dem Konzept steht eine WhatsApp-Gruppe, in der mal kurz- und mal langfristig im Voraus vereinbart wird, wer wann das Stüble öffnet. In erster Linie geht es darum, jemanden für die Bewirtung mit Getränken zu finden, der auch dafür sorgt, dass das Stüble abends wieder sauber und ordentlich aussieht. "In 99 Prozent der Fälle wird auch etwas zu essen angeboten", verrät Kühlenthals Bürgermeisterin Iris Harms.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen