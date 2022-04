Kühlenthal/Westendorf

vor 48 Min.

Keine Plätze: Kühlenthaler Kinder landen im Westendorfer Storchennest

Ende August 2019 zog die Kinderkrippe Storchennest in die ehemalige VR Bank in Westendorf ein.

Plus Hiobsbotschaft für die Eltern: Kühlenthal hat zu wenig Kita-Plätze. Doch bevor man absagt, hat die Gemeinde schon eine Lösung parat. Denn nun wird im Nachbarort etwas frei.

Von Steffi Brand

Nach dem Anmeldeschluss in der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg Westendorf folgte der Schock – nicht für die Westendorfer Eltern, sondern für die Krippenkinder aus Kühlenthal. Die gingen seither in Westendorf in die Kinderkrippe, weil es im Ort selbst (noch keine) Betreuungsmöglichkeit gibt. Doch nun ergab sich eine Überbelegung von fünf Kindern. Da insgesamt acht Krippenkinder aus Kühlenthal in der Nachbargemeinde angemeldet wurden, war schnell klar, dass es fairer sei, alle acht Kinder abzulehnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .