Kühe im Fokus der Fotografin Lisa Janßen

Passend zum ehemaligen Bauernhof und zur Mühle hat sich das Umweltzentrum Schmuttertal um eine besondere Ausstellung bemüht und kann nun die unterschiedlichsten Kuhporträts von Lisa Jansen präsentieren, denn sie ist „auf die Kuh gekommen“. Nach Ansicht der Fotografin sind Kühe sensible, schöne, manchmal lustig anzusehende und ungemein fotogene Tiere. Die Künstlerin legt bei ihren „Fotomodellen” Wert darauf, dass sie gehörnt bleiben dürfen und nicht nur deshalb ist die Ausstellung mit den unterschiedlichsten Kuhportraits eine Hommage an eines der wichtigsten Nutztiere in der Region.

Die Künstlerin sagt von sich selbst, dass sie als gebürtiges Nordlicht das Thema Kühe und Berge für sich entdeckt habe, seit sie vor knapp 20 Jahren nach Süddeutschland umzog, wo sie jetzt in Augsburg lebt. Die Ausstellung startet mit einer offiziellen Eröffnung im Umweltzentrum Schmuttertal, Augsburger Straße 24 in Diedorf-Kreppen, am Freitag, 28. Februar, um 18 Uhr. Die öffentliche Vernissage wird dabei von den Loderberger Alphornbläser aus Neusäß stilgerecht umrahmt. Anschließend ist die Ausstellung jeweils montags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr zu sehen. Eine Sonderöffnung gibt es am Sonntag, 2. März, von 14 bis 16 Uhr; dann ist auch die Künstlerin anwesend.

Weitere Sonderöffnungen sind für die Saatgutbörse am Samstag, 15. März, von 10 bis 14 Uhr, Sonntag, 6. April, von 14 bis 16 Uhr sowie Sonntag, 18. Mai, von 14 bis 16 Uhr geplant. An diesen beiden Tagen ist die Fotografin wieder anwesend. Die Ausstellung endet am 18. Mai. (AZ)