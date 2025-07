Am Muttertag gibt es auf Schloss Elmischwang wieder Kultur zu genießen

Nach längerer Pause gibt es in Schloss Elmischwang wieder ein Konzert. Die Schließung des Altenheims vor zwei Jahren war auch gleichzeitig das vorübergehende Aus für die kulturellen Veranstaltungen in Elmischwang. Nun öffnet das Schloss wieder für Interessenten von kulturellen und musikalischen Angeboten, nachdem auch bereits wieder die ersten Senioren in die neuen, ambulant betreuten Wohngemeinschaften eingezogen sind.

