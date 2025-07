Auf den Rathausplatz gibt es einen Vorgeschmack auf die Rasenkonzerte

Einen Vorgeschmack auf die Gersthofer Rasenkonzerte von 7. bis 9. August gibt es am Freitag beim Sommerfestival des Kulturschlüssels vom Bayerischen Roten Kreuz auf dem Gersthofer Rathausplatz. Das Open-Air-Event bietet von 14 bis 22 Uhr Live-Musik und jede Menge kulinarische Angebote. Ebenso gibt es eine Tombola, ein Kinderprogramm, gestaltet von der Familienauszeit Meitingen und der einsmehr Akademie, Aktionen von der Polizei und dem Landratsamt.

Begegnung mit der Metall-Queen beim Boxen

Diesen Sommer wird es gleich drei große Rockkonzerte in Gersthofen geben. Die deutsche Rockband Bonfire tritt zusammen mit Metal-Queen Doro Pesch bei den Rasenkonzerten auf, Multitalent Tina Schüssler wird am Freitag die Open-Air-Bühne auf dem Gersthofer Rathausplatz zum Glühen bringen. Wie die drei Rockgrößen zusammen wirken, konnte man erst vor Kurzem auf RTL beim boxerischen Comeback von Stefan Raab gegen Regina Halmich bestaunen. „Während Doro den Einmarsch-Song für Raab performte, massierte ich Stefan Raab den Nacken“, lacht Tina Schüssler, die mit Bonfire im nächsten Jahr zusammen drei Shows spielen wird.

Partyhits im Sound der neuen deutschen Härte

Am Freitag tritt Frontfrau Tina Schüssler mit ihrer Band „Infarkt“ als Headliner des großen Open-Air Sommerfestivals auf dem Rathausplatz Gersthofen von 20.30 bis 22 Uhr auf. „Wir sind sehr stolz, dass wir Tina mit Band präsentieren dürfen. Da geht’s ab. Die genialsten Partykracher für die beste Stimmung“, sagt Veranstalterin Maria Pfister vom BRK KV Augsburg-Land Kulturschlüssel.

Icon Vergrößern Tina Schüssler assistierte Stefan Raab am Samstagabend im Fernsehen bei seinem Showkampf gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich. Foto: Schüssler Icon Schließen Schließen Tina Schüssler assistierte Stefan Raab am Samstagabend im Fernsehen bei seinem Showkampf gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich. Foto: Schüssler

Zur Band „Infarkt“ gehören Jan Skirde, der seit diesem Jahr auch bei den Faschingssitzungen der Gersthofer Kolla am Schlagzeug der Hausband „Ricardos“ sitzt, und seine Frau Sabine (Background Vocals), Bassist Darius Dee und Gitarrist Bobby Mala. Dessen Spiel ist geprägt von druckvollen Riffs, treibenden Rhythmen und düsteren Disharmonien, der perfekt zur neuen deutschen Härte passt. Seine größten Einflüsse reichen von den Thrash-Pionieren Megadeth, Slayer und Metallica über die Melodic-Death-Ikonen In Flames und Children of Bodom bis hin zu den epischen Klangwelten von Equilibrium. „Wir werden aber auch aktuelle Partyhits im Stile der neuen deutschen Härte spielen“, verspricht Tina Schüssler Stimmung.

Die Bundesverdienstkreuzträgerin stand sie unter anderem mit Ross Antony oder Nino de Angelo auf der Bühne. Mit den Musikern von Thin Lizzy Brian Downey’s „Alive And Dangerous“ aus Dublin bildet sie die Band „The Punch“. „Ich bin super stolz, die Bandleaderin von so gnadenlos guten und bekannten Musikern sein zu dürfen. Wir haben schon einige neue Songs aufgenommen. Auch freue ich mich auf die kommenden Konzerte mit Infarkt. Wir waren früher schon mal alle zusammen. Dann trennten sich unsere Wege. Jetzt sind wir wieder vereint und bombenstark ab jetzt auf Tour“, sagt Schüssler.

Ab 14 Uhr beginn das Unterhaltungsprogramm

Neben Schüssler, die den Nachmittag auch moderiert, treten Bands wie Cool Tone, Cadcatz, Salvatore e Rosario, Pascal, The Nilus, Plaush und Last Exit Brooklyn auf. „Ab 14 Uhr beginnt das Programm durchgehend auf der Open Air Stage mit Acts und Musikbands für alle Altersklassen. Dazu gibt es Foodtrucks, Getränke, Kultur-Stände, Spaß und Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei“, sagen die Veranstalter.