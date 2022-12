Ausflug in die Welt der Mittelaltermusik

Mit gewaltigem Sound und urtümlichen Klängen – in der Stadthalle Gersthofen gibt's eine außergewöhnliche Alternative zur Silvesterparty.

Treibende Rhythmen, althergebrachte Melodien und der Klang alter Zeiten: Mit faszinierend großen Trommeln und selbst gebauten Dudelsäcken lassen Corvus Corax die Stimmungen alter Zeiten aufleben. Der Auftritt der "Könige der Spielleute" zum Jahresabschluss in der Stadthalle Gersthofen am Freitag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Mit ihrem Schaffen haben die Berliner Musiker unser heutiges Verständnis von mittelalterlicher Musik geprägt. Zu behaupten, Corvus Corax machen "nur" Mittelaltermusik würde ihnen nicht gerecht werden, denn sie experimentieren mit verschiedenen kulturellen Sounds und extrem ungewöhnlichen Instrumenten.

Woher der Bandname kommt

Der Name der ostdeutschen Band ist übrigens der wissenschaftliche Fachausdruck für "Kolkrabe". Ein erster Auftritt in Gersthofen mit ihrem Fantastical "Der Fluch des Drachen" wurde durch Corona zweimal vereitelt. Jetzt kommen sie zum Abschluss des Jahres 2022 nach Gersthofen, um die Leute dazu zu bringen, zu tanzen und verrückt herumzuspringen – so wie man es vom Veitstanz aus dem Mittelalter her kennt. Ich wünsche viel Spaß mit einem Konzerterlebnis zum Jahresende der anderen Art!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.