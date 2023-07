Der Traum vom Fliegen wird im Gersthofer Musical wahr

Als dreiviertelstündiges Musiktheater war es der Glanzpunkt bei der 50-Jahr-Feier Gersthofens. Nun kommt das Ballonmusical "Lebe deinen Traum" abendfüllend zurück.

Pionieren der Luftfahrt wie Salomon Idler und dem Freiherrn von Lüttgendorf widmet die Stadt Gersthofen ein eigenes Museum. Zum 20. Jahrestag der Eröffnung des Gebäudes an der Bahnhofstraße erwachen sie in der Stadthalle wieder zum Leben – als Figuren des Ballonmusicals "Lebe deinen Traum". Die beiden Aufführungen der von Gersthoferinnen und Gersthofern selbst geschaffenen Produktion am Samstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr und Sonntag, 9. Juli, um 18 Uhr sind mein Kulturtipp für diese Woche.

Gersthofen bietet mehr als 100 Mitwirkende auf

Eine etwa dreiviertelstündige Kurzversion dieses Sing- und Schauspiels wurde bereits 2019 beim Festabend anlässlich des 50. Jubiläums der Stadt Gersthofen gezeigt. Aufgrund des großen Erfolgs sollte eine abendfüllende Version erarbeitet werden. Corona machte dieses Vorhaben allerdings einstweilen zunichte. Doch nun spielen über 100 Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker der Sing- und Musikschule Gersthofen sowie Tänzerinnen des Kooperationspartners Dance Center Nr. 1 Szenen aus der Geschichte der Ballonfahrt.

Die Melodien stammen aus bekannten Musicals wie "Phantom der Oper" oder "Aladdin" oder "The Greatest Showman". Fans der Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen wissen, welch hervorragende Musiker und Sänger die Stadt zu bieten hat. Ich wünsche daher viel Vergnügen, wenn im Ballonmusical "Lebe deinen Traum" die Luftfahrtpioniere abheben.