Die Seer präsentieren sich live in Gersthofen

Sie sind die derzeit erfolgreichste Mundartband Österreichs: Nun kommen Die Seer mit ihrem aktuellen Programm in die Gersthofer Stadthalle.

Seit über 25 Jahren sind Die Seer ein fester Bestandteil der österreichischen Musikszene und auch jenseits der Staatsgrenze in Deutschland eine feste Größe. Nun kommen sie auf ihrer Tour unter dem Motto "Live – Leben in Concert" nach Gersthofen. Das Konzert der Band am Freitag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Ihre Hits "Wilds Wossa", "Hoamatgfühl", "Es braucht 2" oder "Leb dein Leb'n" wurden über Österreichs Grenzen hinaus zu Bestsellern. Viele Gold- und Platinalben, drei Amadeus Austrian Music Awards und viele weitere Auszeichnungen heimsten die Musiker ein.

Am liebsten sind sie auf der Bühne

Am wohlsten fühlt sich die derzeit erfolgreichste Mundartband Österreichs aber auf der Bühne. "Musikalisch verbindendes Element ist immer unser Dialekt", sagt Seer-Gründer Alfred Jaklitsch.

"In den 90ern oft verpönt, dann wieder trendy, haben wir uns immer wenig um diese Kategorisierung gekümmert." Für die Fans ist ein Konzert der Seer ein Treffen mit Freunden. Sie bieten dem Publikum ohne Starallüren einen emotionalen Konzertabend. Nach einer längeren Pause sind sie nun auch wieder einmal in der Stadthalle Gersthofen zu Gast. Viel Spaß an den Schlagern fürs Herz!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land. Er weist jede Woche auf lohnenswerte Kulturveranstaltungen hin.