Erlesene Kammermusik im Diedorfer Eukitea

Mit dem Henschel-Quartett hat der Violinist Christoph Henschel im Vatikan und am spanischen Königshaus gespielt. Jetzt gibt er in Diedorf ein Konzert im Trio.

Mit seinem weltweit gefragten Henschel-Quartett war er bereits im Diedorfer Eukitea zu Gast. Nun kommt der Geiger Christoph Henschel mit seinem Klaviertrio in das Theaterhaus. Das Konzert am Freitag, 10. Juni, ab 20 Uhr ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Der Violinist Christoph Henschel, der Cellist Hendrik Blumenroth und die Pianistin Margarita Oganesjan führen an dem Abend Ludwig van Beethovens Klaviertrio op.1/1 auf. Hinzu kommt "Echos von Liebe" nach Schuberts Winterreise“, eine Auftragskomposition von Aziza Sadikova für das Jubiläumsfestival 2022 im Floriansstadel in Andechs. Das Finale bildet dann Franz Schuberts Klaviertrio Nr. 1 in B-Dur, D 898. Gelobt wird das Trio für sein Spiel voller Leuchtkraft, klanglicher Differenzierung und Facettenreichtum.

Kammermusik im Diedorfer Eukitea: Lang gehegter Traum geht in Erfüllung

Mit seinem Henschel-Klaviertrio hat sich der Kammermusiker einen lange gehegten Traum erfüllt und zwei ebenso profilierte Musikerkollegen für das Projekt begeistert. Nicht zuletzt auf die Neukomposition kann man gespannt sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Konzertabend in Diedorf!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land. Er weist jede Woche auf lohnenswerte Kulturveranstaltungen hin.