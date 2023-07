Gersthofen bietet Festival für Kinder im „Wiesentheater“

Ein kleines Festival für Jungen und Mädchen bietet die Stadt Gersthofen am Wochenende beim „Wiesentheater“ im Stadtpark.

Alle lieben Tiger, Bär und Tigerente! Oder: Das erste Stück ist allerdings bereits ausverkauft. Für „Oh, wie schön ist Panama“ nach dem Klassiker von Janosch, inszeniert von der Schaubühne Augsburg, am Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr gibt es keine Karten mehr. Das Programm des Wiesentheaters, das vom Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli, an der Rotunde nahe der Stadthalle Gersthofen stattfindet, bietet noch vier weitere Inszenierungen für Kinder ab drei Jahren und ihre Familien. Diese sind mein Kulturtipp für diese Woche.

Festival für Kinder in Gersthofen: Vom Kasperl bis zum Clownsbaum

Am Freitag, 14. Juli eröffnet um 15 Uhr das Puppentheater La Favola mit „Kasperl und die Froschprinzessin“, am Samstagvormittag um 11 Uhr nimmt das Figurentheater Luftsprung Groß und Klein mit in die Welt von „Die kleine Meerjungfrau“. Am Sonntag darf sich die ganze Familie auf „Der Clownsbaum“ vom Theater Eukitea (11 Uhr) und „Schneewittchen und die 7 Zwerge“ von Die Prinzenbude (15 Uhr) freuen. Ich wünsche Groß und Klein viel Vergnügen beim Theater im Freien.

Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.

