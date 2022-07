Jeannette Scheidle erzählt in Stadtbergen mit Kunst Geschichten

"Erzähl mir was …": Kunst von Jeannette Scheidle, die Geschichten versinnbildlicht, ist im Stadtberger Rathaus zu sehen. Die Schau ist der Kulturtipp für diese Woche.

Sie gehört zu den bekannteren Kunstschaffenden im Augsburger Land. Derzeit stellt Jeannette Scheidle unter dem Titel "Erzähl mir was…" Arbeiten im Stadtberger Rathaus aus. Die Schau ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Ein Ausruf der Enkel, …erzähl mir was …, und eine asiatische Scherenschnitt-Papiersammlung, haben Jeannette Scheidle dazu bewogen sich mit Fabeln, Sagen und Märchen aus dieser Region zu beschäftigen. Ihr geht es nicht um eine 1:1-Umsetzung der Geschichten, sondern um Fantasie. So sind feine, zarte und vielschichtige Arbeiten, in der Technik der Intagliotypie, einer Art Tiefdrucktechnik/Radierung entstanden, deren Bildwirkung nicht auf Fernwirkung ausgerichtet sind. Der Betrachter muss sie aus der Nähe anschauen, sein Auge "spazieren gehen lassen" und seiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Des Weiteren ist es auch interessant, dass in den Märchen/Fabeln weltweit gleiche Grundideen/Parallelen auftauchen, wie drei Wünsche oder gute und böse Feen.

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.