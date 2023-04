Kulturtipp: Austria 4+ spielt Austropop im Stadtberger Bürgersaal

Austropop und altbekannte Lieder präsentiert die Gruppe Austria 4+ im Stadtberger Bürgersaal. Und die Musiker sind dort keine Unbekannten.

Die österreichischen Vollblut-Schauspieler Peter Reisser, Richard Putzinger und Stefan Leonhardsberger haben sich als Austria 4+ nicht allein in der Region Ingolstadts einen Namen gemacht und in die Herzen des Publikums gesungen. Nun kommen sie in den Bürgersaal Stadtbergen. Ihr Auftritt unter dem Motto "Eing'schenkt und aufg'wärmt" am Montag, 1. Mai, ab 20 Uhr ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Nun sind sie wieder mit neuem Repertoire unterwegs zum Gipfel österreichischer Austropop-Seligkeit, mit altbekannten Liedern von Wolfgang Ambros, Georg Danzer, STS, Ludwig Hirsch, Rainhard Fendrich und vielen anderen. Komplettiert wird die Truppe dabei durch den Augsburger Musiker Martin Schmid, der die aus allen Himmelsrichtungen stammenden Rest-Österreicher musikalisch zusammenführt und als das Plus der Gruppe für die sagenhaften Arrangements verantwortlich ist.

Zwei Stammgäste in Stadtbergen

Schmid und Leonhardsberger gehören schon zu den Stammgästen im Stadtberger Bürgersaal. Seit Neuestem ist auch der Freisinger Musiker Stefan Pellmaier mit dabei. Er ist bekannt durch seine Formation Luz amoi. Austria 4+ bieten Schmäh und Weltschmerz, schwarzen Humor, viel Gefühl und beschwingte Veltliner-Seligkeit. Ich wünsche viel Vergnügen!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.