Kulturtipp: Django Asül kommt mit offenem Visier nach Gersthofen

Er ist ein Urgestein des bayerischen Kabaretts. In seinem neuen Programm beschäftigt sich Django Asül mit den wichtigen Dingen des Lebens.

Django Asül hat eines begriffen: Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Sein Auftritt unter dem Motto "Offenes Visier" am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche. Der niederbayerische Kabarettist beschäftigt sich in diesem Programm nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wichtigen Dingen des Lebens. Nach gut zwei Jahren Corona-Pandemie und den Folgen sowie dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs betont er: "Nachhaltigkeit und Solidarität sind wichtiger denn je."

Django Asül bringt Stammtisch-Erlebnisse auf die Bühne, auch in Gersthofen

Wie er mir jüngst im Interview verriet, verwendet er manches, was er zu Hause an seinem Stammtisch erlebt hat, nahezu unverändert auf der Bühne. "Ich schnappe Dinge auf, die in sich komisch sind." Die Menschen erkennen in seinem Programm ihren Kampf wieder, die eigene Wirklichkeit mit den Geschehnissen in der realen Welt zu arrangieren. Die Zuhörenden sollen das Gefühl haben, dass er mit ihnen redet. Ich wünsche viel Vergnügen!

