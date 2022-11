Michael Martin spricht über die Gesichter des Planeten Erde

Der Geograph Michael Martin wuchs in Gersthofen auf und bereiste die ganze Welt. Dieser widmet er auch seinen neuen Expeditionsbericht mit Bildern.

Alle Wüsten der Erde hat der Geograf und Fotograf Michael Martin schon besucht und erforscht. Seit 2017 hat er weitere Expeditionen zu den beeindruckendsten Orten unseres Planeten unternommen. Sein daraufhin entstandener Fotobericht "Terra. Gesichter der Erde" am Freitag, 18. November, ab 19 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Michael Martin wuchs in Gersthofen auf. Schon in jungen Jahren begeisterte er sich für Astronomie: Um unbeeinflusst von störenden irdischen Lichtquellen die Sterne erforschen zu können, zog es ihn mehr und mehr in einsame Regionen. Diese entlegenen Orte, aber auch charakteristische Landschaften erforscht Martin in seinen Expeditionen bis heute.

Beeindruckende Aufnahmen aus wilden Regionen

Der Vortrag "Terra. Gesichter der Erde" basiert auf seinem neuen gleichnamigen Bildband und zeigt fantastische Fotos aus Wüsten, Eisregionen, dem Pazifik, von Vulkanen und dem Nordpol. Gleichzeitig macht der Geograf auch auf die Entstehungsgeschichte der Welt aufmerksam und führt eindringlich und fundiert, aber immer auch unterhaltsam vor Augen, warum wir alles tun sollten, diesen faszinierenden und auch sehr verletzlichen Planeten zu erhalten. Ich wünsche Ihnen einen faszinierenden Abend!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.