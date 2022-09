Sechs Sänger und musikalische Hits von Pop bis Jazz in Stadtbergen

Sie haben sich in der Corona-Pandemie zusammengetan und die A-cappella-Gruppe Magpie Alley gegründet. Ihr Auftritt in Stadtbergen ist unser Kulturtipp der Woche.

So gut wie das Original, nur noch besser: Das ist die Mission der sechsköpfigen A-cappella-Gruppe Magpie Alley. Sie besteht aus sechs bühnenerfahrenen Sängerinnen und Sängern rund um Martin Seiler (Greg is Back, Cash-n-go). Ihr erster Auftritt im Bürgersaal Stadtbergen am Freitag, 23. September, ab 20 Uhr ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Gemeinsam covern sie aktuelle deutsch- und englischsprachige Hits, bekannte Klassiker, aber auch weniger bekannte musikalische Schätze. Jedes Musikstück wird mit selbst geschriebenen Arrangements dem Ensemble auf den Leib geschneidert.

Technische Klangveränderungen bieten Spezialeffekte

Im Programm des Sextetts wechseln sich dabei Pop, Soul und Jazz in harmonischer Mischung ab. Beeindruckend ist dabei der Einsatz von technischen Klangveränderungen. Loop-Station, Octaver, Vocoder – Alles wird so eingesetzt, dass es den Klang der menschlichen Stimmen noch originaler und die Musik gleichzeitig noch einzigartiger macht.

Außer Martin Seiler gehören zu Magpie Alley noch die Jazzerin Alexandrina Simeon, die selbst ein Quintett hat, sowie Tobias Elster (Jukevox) sowie die A-cappella-Newcomer Mona Sonntag, Naomi Nlome und Thomas Meschl. Die letzten beiden treten auch mit der Formation Greg is Back auf.

Ich wünsche einen vergnüglichen musikalischen Abend in Stadtbergen!