Sigi Zimmerschied erzählt in Gersthofen von seinem "Dopplerleben"

Mit einer Fälschersaga befasst sich Sigi Zimmerschied in seinem neuen Programm. Der Kabarettist ist am Freitag, 17. März, in der Stadthalle Gersthofen zu sehen.

Sigi Zimmerschied gehört zu den kabarettistischen Urgesteinen Bayerns. Derzeit erzählt er in seinem aktuellen Programm "Dopplerleben" eine Fälschersaga. Sein Auftritt am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Hans Doppler ist der vorläufig letzte Spross einer Fälscher-Dynastie, deren Wurzeln bis ins achtzehnte Jahrhundert zurückreichen. Giovanni Doppio, ein venezianischer Barbier, fälschte 1733 mithilfe eines bei einem Rasierunfall zu Tode gekommenen Kunden einem Leintuch und einem feuchten Keller das Leichentuch Christi, das als Turiner Grabtuch zur weltberühmten Reliquie wurde.

Ein Fälscher in der Krise

Sein Nachfahre Hans Doppler allerdings ist in einer Krise: Während sein Großvater noch mit gefälschten Entnazifizierungspapieren zur Größe der Bundesrepublik beitrug und sein Vater die Lebensläufe bayerischer Politiker bereinigte, verdealt er nur noch gefälschte Impfausweise und positive Sozialprognosen für Serientäter. Doch der Stachel sitzt noch tiefer.

Hans Doppler hat sich fatalerweise in eine hochmoralische und ironiefreie Klimaaktivistin verliebt. Und so wie Serienkiller gerne für den Tierschutz spenden, der Teufel manchmal wehmütig an seine Zeit als Erzengel denkt und jeder Diktator seine Lieblingsstute ausstopft, so überfällt den Dauerlügner in der letzten Zeit immer häufiger eine Berufs-schädigende Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit. Ich wünsche viel Spaß!