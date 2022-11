Sissi Perlinger sagt, worum es wirklich geht

Sie ist ein Paradiesvogel unter den Kabarettistinnen: Sissi Perlinger sagt uns in ihrem aktuellen Programm, worum es wirklich geht - und das auch in Gersthofen.

Vor knapp einem Monat bekam Sissi Perlinger den „Ehrenpreis des bayerischen Kabarettpreises“ verliehen. Am Freitag, 25. November, ist der schillernde Paradiesvogel unter den Kabarettistinnen ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen zu erleben: Ihr Programm "Worum es wirklich geht" ist mein Kulturtipp für diese Woche und eine letzte Gelegenheit für die Gersthofer Fans.

In ihrer neuesten Bühnenshow gibt sie tiefgründige, hoch philosophische, urkomische und politisch ordentlich unkorrekte Anregungen, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Dabei schmeißt die Perlingerin mit Weis- und Wahrheiten derart rasant um sich, dass man vor lauter Lachen ganz vergisst, dass es sich um eben solche handelt. Was sich auf diesem Planeten gerade abspielt, schimmert immer wieder durch und wird schonungslos auf den Punkt gebracht.

Sissi Perlingers letzter Auftritt in Gersthofen

Die ausgebildete Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Musikerin ist ein letztes Mal in der Stadthalle Gersthofen zu sehen. Ihren allerletzten Auftritt in Deutschland absolviert sie dann am Montag, 28. November, im ehrwürdigen Prinzregententheater in München. Ich wünsche viel Spaß!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.