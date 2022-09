Traummelodien der Operette entführen in Gersthofen in eine andere Zeit

Wiener Schmäh, Walzerseligkeit und beliebte Melodien begeistern die Menschen schon mehr als 100 Jahre. Einen Querschnitt davon gibt's in der Stadthalle Gersthofen zu hören.

Sie bieten einen Einblick in eine "gute alte Zeit", erzählen in eingängigen Melodien Geschichten von Liebe und Leid: Mehr als 100 Jahre schon begeistern Operetten immer wieder aufs Neue. Die beliebtesten Arien und Duette versammelt das Konzert "Traummelodien der Operette". Diese Veranstaltung am Sonntag, 18. September, ab 15.30 Uhr in der Stadthalle ist mein Kulturtipp für diese Woche.

"Traummelodien der Operette": Gesang und Tanz auf der Gersthofer Bühne

Mehrere Sängerinnen und Sänger, Mitglieder des Fernsehballetts Prag sowie Musikerinnen und Musiker des Nationaltheaters Brünn führen dabei Stücke wie "Wer uns getraut"“, "Komm in die Gondel“ oder "Ich bin die Christel von der Post" auf. Walzerseligkeit erklingt "An der schönen blauen Donau" – sogar inklusive der im Original geforderten Zither – und die Beine der Tänzerinnen fliegen beim Can-Can von Jacques Offenbach in die Höhe. Würdevoll getragen wird's dann beim "Kaiserwalzer".

Da dieses Programm viele ältere Operettenfans interessieren wird, wurde die Aufführung auf einen seniorenfreundlichen Nachmittagstermin gelegt. Ich wünsche viel nostalgisch-melodienseliges Vergnügen!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.