Weltmusik-Star aus der Mongolei singt in Diedorf

Die Weltmusikerin Urna Chahar-Tugchi ist in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause. Am Freitag singt sie im Diedorfer Eukitea.

Mit ihrer Stimme und ihrer Band füllt Urna Chahar-Tugchi große Hallen. Nun kommt die mongolische Weltmusikerin für einen Solo-Abend in das Diedorfer Theaterhaus Eukitea. Das Konzert am Freitag, 14. Oktober ab 20 Uhr ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Schon zweimal konnten die Gäste im Eukitea die außergewöhnliche, mehr als drei Oktaven umfassende Stimme der Sängerin und ihre virtuosen Interpretationen erleben. Mit ihrem Album „Ser“ (Erwachen) bringt Urna Chahar-Tugchi Neues und neu interpretierte Werke zu Gehör. Begeisternd ist dabei, wie sie ihre Melodien wie aus dem Nichts beginnen und auch oft wieder enden lässt. Dabei überzeugt auch die natürliche, nicht abgehobene Art der Interpretation und des Kontakts mit ihrem Publikum.

Weisen aus der Weite Asiens in Diedorf

Die Lieder sind tief verwurzelt in ihrer Herkunft. Sie stammt aus dem Grasland des Ordos in der Inneren Mongolei. Urna Chahar-Tugchi verbindet sie in unnachahmliche rWeise mit Einflüssen der ganzen Welt der Musik. Ich wünsche viel Vergnügen bei diesem wirklich besonderen Konzert im intimen Rahmen des Diedorfer Theaterhauses.

Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.