Kurioser Feuerwehreinsatz in Bayern: Finger von Frau in Geldautomat eingeklemmt

Gersthofen

Kurioser Feuerwehreinsatz: Finger von Frau in Geldautomaten eingeklemmt

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Feuerwehr kam es am Dienstagabend in Gersthofen. Dort konnte eine Frau ihren Finger nicht mehr aus dem Geldautomaten der Sparkasse befreien.
Von Franziska Hubl
    •
    •
    •
    Der Finger der Frau steckte im Geldautomaten fest.
    Der Finger der Frau steckte im Geldautomaten fest. Foto: Benjamin Nolte, dpa-tmn (Symbolbild)

    In Gersthofen ist es am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Einsatz gegen 23.30 Uhr in der Bauernstraße.

    Feuerwehreinsatz wegen eingeklemmtem Finger: Frau konnte sich selbst nicht befreien

    Eine Frau hatte sich demnach ihren Finger in einem Geldautomaten einer Sparkassenfiliale eingeklemmt. Zunächst war die Rede von der ganzen Hand gewesen, was sich nicht bestätigt hat. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war die Frau nicht in der Lage gewesen, ihren Finger selbst aus dem Automaten zu befreien.

    Mit Unterstützung der Feuerwehr gelang die Rettung. Laut Polizeisprecher wurde die Frau mit leichten Verletzungen in die Uniklinik gebracht. Nähere Informationen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind derzeit nicht bekannt.

