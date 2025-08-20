Kurioser Feuerwehreinsatz: Finger von Frau in Geldautomaten eingeklemmt

In Gersthofen ist es am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Einsatz gegen 23.30 Uhr in der Bauernstraße.

Feuerwehreinsatz wegen eingeklemmtem Finger: Frau konnte sich selbst nicht befreien

Eine Frau hatte sich demnach ihren Finger in einem Geldautomaten einer Sparkassenfiliale eingeklemmt. Zunächst war die Rede von der ganzen Hand gewesen, was sich nicht bestätigt hat. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war die Frau nicht in der Lage gewesen, ihren Finger selbst aus dem Automaten zu befreien.

Mit Unterstützung der Feuerwehr gelang die Rettung. Laut Polizeisprecher wurde die Frau mit leichten Verletzungen in die Uniklinik gebracht. Nähere Informationen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind derzeit nicht bekannt.