Einen überlebenswichtigen Beitrag bei Notfällen leisten Ersthelfer. Die Kolpingsfamilie Gersthofen lädt Eltern, Geschwister, Großeltern und alle anderen, die mit Kindern zu tun haben, sowie Gäste zu einem Kurs „Erste Hilfe am Kind“ beim Roten Kreuz ein. Der Kurs findet am Samstag, 28. September, von 9 bis 13 Uhr im BRK-Haus, Daimlerstraße 1 in Gersthofen statt. Lorenz Dollinger erläutert die Versorgung von bedrohlichen Blutungen, lebensrettende Sofort-Maßnahmen und alles zu den Themen Knochenbrüche, Beatmung, Vergiftung, Impfkalender und noch mehr. Damit Unfälle erst gar nicht passieren, werden im Kurs besondere Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Da es sich um private Nutzung handelt, werden keine Zertifikate ausgestellt. Anmeldungen bis 20. September per E-Mail an „info@kolping-gersthofen.de“. (AZ)