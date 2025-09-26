Durch mehrere Operationen überlebt ein 65-Jähriger einen schweren Kutschenunfall

Der 1. August diesen Jahres war der Tag eines Unglücks, das einen 65-Jährigen beinahe das Leben gekostet hätte. Das Wetter war durchwachsen, als ein erfahrener 65-jähriger Pferdehalter mit einem jungen Pferd auf einem Feldweg in Grünenbaindt (Markt Zusmarshausen) nahe der Ortsverbindungsstraße in Richtung Oberwaldbach eine Kutschfahrt unternahm. Es sollte sich daran gewöhnen, in der Kutsche eingespannt zu sein. Doch dann scheute das Pferd und ging durch. Die Kutsche kippte in einer Kurve um um und der Mann wurde 300 Meter weit mitgeschleift. Lebensgefährlich verletzt wurde er erst gut eineinhalb Stunden später gefunden.

Angela David

86441 Zusmarshausen

Kutschenunfall