Kutschenunfall in Grünenbaindt: 65-Jähriger überlebt trotz schwerer Verletzungen

Zusmarshausen

Durch mehrere Operationen überlebt ein 65-Jähriger einen schweren Kutschenunfall

Am 1. August geht bei einer Kutschfahrt das Pferd durch und schleift den Kutschfahrer mit sich. An der Uniklinik Augsburg retteten die Ärzte dem Mann das Leben.
Von Angela David
    Ein 65-Jähriger schwebte nach einem Kutschenunfall in Grünenbaindt (im Bild ein ähnlicher Unfall im Allgäu) tagelang in Lebensgefahr.
    Ein 65-Jähriger schwebte nach einem Kutschenunfall in Grünenbaindt (im Bild ein ähnlicher Unfall im Allgäu) tagelang in Lebensgefahr. Foto: Martina Diemand (Symbolbild)

    Der 1. August diesen Jahres war der Tag eines Unglücks, das einen 65-Jährigen beinahe das Leben gekostet hätte. Das Wetter war durchwachsen, als ein erfahrener 65-jähriger Pferdehalter mit einem jungen Pferd auf einem Feldweg in Grünenbaindt (Markt Zusmarshausen) nahe der Ortsverbindungsstraße in Richtung Oberwaldbach eine Kutschfahrt unternahm. Es sollte sich daran gewöhnen, in der Kutsche eingespannt zu sein. Doch dann scheute das Pferd und ging durch. Die Kutsche kippte in einer Kurve um um und der Mann wurde 300 Meter weit mitgeschleift. Lebensgefährlich verletzt wurde er erst gut eineinhalb Stunden später gefunden.

