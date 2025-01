18-Jährige nach Unfall bei Kutzenhausen verletzt

Eine Fahranfängerin ist nach einem Unfall bei Kutzenhausen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war die 18-Jährige am Dienstag gegen 7.30 Uhr von Rommelsried kommend in Richtung Kreuzung zur Kreisstraße A5 unterwegs. Dort übersah sie die Kreuzung und prallte ungebremst gegenüber in einen Erdwall, berichtet die Polizei. Hierbei verletzte sich die Fahranfängerin und wurde zur Behandlung ins Uniklinikum gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug und einem Verkehrszeichen wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. (kinp)

