Kutzenhausen

vor 35 Min.

Abstimmung über den Namen des Kutzenhauser Freibads fällt eindeutig aus

"Freibad Kutzenhausen" – der inoffizielle Name wird künftig auch ganz offiziell den Eingang des Bads schmücken.

Plus Das Ergebnis der Bürgerbefragung: Es bleibt bei "Freibad Kutzenhausen". Der Bürgermeister favorisierte "Salverabad". Nun wird ein Spielplatz danach benannt.

Von Moritz Maier

Die Abstimmung zum künftigen Namen des Kutzenhauser Freibads ist eindeutig ausgefallen: Rund zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler sprachen sich für den schlichten Namen "Freibad Kutzenhausen" aus. Der vom Bürgermeister und vom Badbeauftragten bevorzugte Name "Salverabad" erhielt eine klare Absage. Die Kutzenhauser Sage will Bürgermeister Andreas Weißenbrunner deshalb nicht in Vergessenheit geraten lassen. Statt dem Freibad soll nun ein Spielplatz nach dem Burgfräulein benannt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen