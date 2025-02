Die Wilden Weiber aus Agawang stürmten an Weiberfasching wieder das Rathaus in Kutzenhausen. Verkleidet waren sie in diesem Jahr ganz im Stil der alten Römer. Die Schlüsselübergabe von Bürgermeister Andreas Weissenbrunner (Bildmitte) verlief problemlos. (AZ)

