CSU und Grüne: Politiker drängen sich in Kutzenhausener Kita

Die Grünen wollen eine bessere Vergütung in sozialen Berufen, CSU-Abgeordnete Trautner bedankt sich für die gute Arbeit des Personals.

Gleich zweimal Besuch von Poltikerinnen und Politikern innerhalb weniger Tage gab es in der Kita St. Nikolaus in Kutzenhausen. Die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer und Katharina Schulze waren zu einem Besuch gekommen. Dabei machten sie sich unter anderem für eine bessere Vergütung in sozialen Berufen stark.

„Es ist kein Geheimnis, dass vor allem Frauen in sozialen Berufen arbeiten und, dass dieser Dienst am Menschen überwiegend schlechter bezahlt ist als der Dienst an Maschinen oder am Computer. Wir Grüne wollen das ändern“, sagt Katharina Schulze, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag und selbst Mutter eines einjährigen Sohnes. Dazu waren sie ausgerechnet nach Kutzenhausen gekommen, wo mit Einrichtungsleiter Markus Endres ausnahmsweise ein Mann die Fäden in der Hand hält.

Besuch in der Kita Zu Gast in der Kita St. Nikolaus in Kutzenhausen (von links): Grünen-Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer, Grünen-Chefin Katharina Schulze, Grünen-Gemeinderat Franz Bossek und Kita-Leiter Markus Endres. Foto: Grüne

Die Personalgewinnung sei auch in Kutzenhausen die größte Herausforderung, so Endres im Gespräch mit den beiden Politikern. „Fachkräfte sind in allen Berufsgruppen Mangelware. Wir sind aktuell gut aufgestellt. Solange die Kommune und unsere Kita aber weiter wächst, hört die Suche nach guten Leuten nie auf. Zugleich konkurrieren wir mit vielen Einrichtungen in der Region um dasselbe Personal“, schildert Endres, der derzeit 26 Erzieherinnen und Erzieher anleitet. „Unsere Kinder profitieren am meisten von guter Betreuung und einer entspannten Umgebung", so Max Deisenhofer. Das helfe am Ende auch dem Personal und den Eltern.

Die ehemalige Familienministerin bedankt sich für die gute Arbeit

Mit nur wenigen Tagen Abstand hatte auch die ehemalige bayerische Familienministerin, Landtagsabgeordnete Carolina Trautner ( CSU), die Einrichtung bei einem Besuch der Gemeinde Kutzenhausen und einige ihrer Einrichtungen und Betriebe besucht. Ihr berichtete Leiter Markus Endres darüber, wie man vor Ort die Corona-Pandemie gemeistert hat. Trautner bedankte sich für die wertvolle Arbeit, die in der Krippe und im Kindergarten geleistet wird: „Nicht nur in Pandemiezeiten war und ist die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher von unschätzbarem Wert, denn Kinder sind schließlich unser wichtigstes Gut!“

Bürgermeister Weißenbrunner informierte in diesem Zusammenhang über die gemeindlichen Pläne, den Kindergarten zu erweitern, um so noch mehr Raum für die pädagogische Arbeit zu haben und dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Anschließend trug sich Trautner ins Goldene Buch der Gemeinde ein. (AZ)

