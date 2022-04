Das Leben im Bauernhaus inspiriert sie: Kinderbuch-Illustratorin im Porträt

Plus Franziska Scherrers ist Illustratorin und Texterin. Sie sehnte sich nach einem Wechsel – und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit.

Wenn alles glattgeht, sitzt Franziska Scherrers schon bald im Zug nach Bologna zur Internationalen Kinderbuchmesse. Dort wird sie ihre Werke bei verschiedenen Verlagen vorstellen. „Ich freue mich schon sehr darauf“, sagt die Illustratorin und Texterin, die seit 2021 in Kutzenhausen lebt.