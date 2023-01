Demokratische Schule in Maingründel nimmt die erste Hürde

Die Luana-Schule will künftig in Maingründel nach demokratischen und inklusiven Grundsätzen unterrichten. Eine Nutzungsänderung für das ehemalige Hotel Balnoor ist genehmigt.

Ob Herbert Grönemeyer im Jahr 1986 in seinem Song "Kinder an die Macht" an diese Schulform gedacht hat? Schließlich fordert der Sänger in dem Lied den "Kindern das Kommando" zu geben. Ähnliches plant auch die sogenannte Luana-Schule. Dort werden Kinder und Jugendlichev nach freien demokratischen und inklusiven Grundwerten unterrichtet. Vor einigen Monaten stellten die Initiatoren Leo Selinger und Karl Geller dem Gemeinderat von Kutzenhausen ihr Konzept vor, der dem Projekt auch zustimmte. Demnach soll bereits zum Schuljahr 2023/24 der Unterricht im ehemaligen Hotel Balnoor in Maingründel starten. Entsprechende Bauanträge wurden bereits eingereicht, "mittlerweile sind wir einen Schritt weiter", sagt Geller.

Entscheidend für einen möglichen Betrieb der Demokratischen Schule war vor allem die Nutzungsänderung des ehemaligen Hotels. Zudem sollte das Haus in einigen Bereichen renoviert werden. Vor allem neue Fenster und moderne Heizkörper wären erforderlich. Das Landratsamt hat nun diese Genehmigungen erteilt. "Das heißt, der Schule steht nun nichts mehr im Wege", sagt Karl Geller. Doch eine große Hürde gilt es noch zu nehmen.

Luana-Schule in Maingründel wird monatliches Schulgeld erheben

Abhängig ist nun alles von der Regierung von Schwaben. Dort wird entschieden, ob dem Antrag stattgegeben wird und nach dem demokratischen Prinzip unterrichtet werden darf. Das heißt, dass die Kinder selbst entscheiden können, mit welchen Fächern und Inhalten sie ihren Schultag füllen wollen. Das Kollegium ist jedenfalls guter Dinge, auch wenn die Antwort voraussichtlich noch einige Monate auf sich warten lässt. "Wir haben aber mehr als genug Schüler- und Lehreranmeldungen, ein Konzept, einen Finanzplan und die entsprechenden Finanzmittel und erfüllen damit alle Voraussetzungen zur Schulgenehmigung", zeigt sich Geller zuversichtlich. Mindestens 60 Schülerinnen und Schüler seien demnach erforderlich, um finanziell auf sicheren Beinen zu stehen. Bislang hätten bereits mehr als 100 Eltern eine Aufnahme für ihre Kinder beantragt. Doch trotz eines staatlichen Zuschusses von rund 65 Prozent fällt monatlich ein "solidarisch-kompensatorisches Schulgeld" in Höhe von 250 Euro für jeden Jungen und jedes Mädchen an.

Lernen, was und wann man will: Das ist das Grundprinzip demokratischer Schulen. Nun soll auch in Kutzenhausen eine solche Schule entstehen. Foto: Uwe Anspach , dpa (Symbolbild)

Dies bedeutet, dass die Eltern einen Finanzplan mit nach Hause bekommen und gebeten werden, so viel zu zahlen, wie sie für angemessen halten und auch aufbringen können. "Reicht dies nicht aus, um den Finanzbedarf der Schule zu decken, bitten wir um den Restbetrag", sagt Geller. Anerkannte Abschlüsse wie der qualifizierende Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife oder das Abitur können allerdings nur extern an staatlichen Schulen erworben werden. Die Kinder der Luana-Schule könnten sich jedoch jederzeit auf die Prüfung ihrer Wahl vorbereiten und würden hierfür die nötige Unterstützung vonseiten der Bezugspersonen bekommen.

Sudbury-Schule am Ammersee wurde geschlossen

Laut Geller gab es vor drei Jahren in Deutschland bereits 23 Demokratische Schulen sowie mindestens 51 Gründungsinitiativen. Bayernweit eröffnete vor einigen Jahren die Sudbury-Schule in Ludenhausen am Ammersee als erste demokratische Einrichtung im Freistaat. Sie wurde allerdings 2016 nach einer Testphase von der Regierung von Oberbayern geschlossen. Grund war laut Geller, dass aus Sicht des Sachbearbeiters die Beweise gefehlt hätten, dass die Kinder die vorgegebenen Lernziele erreichen. "Gegen diese Entscheidung haben wir jedoch Klage eingereicht."

Lesen Sie dazu auch

Auch in Großaitingen ist 2019 ein Antrag von der Regierung von Schwaben abgelehnt worden. Demnach wurde das fehlende besondere pädagogische Interesse an dieser Schulform beanstandet und es gab Zweifel daran, ob die Kinder und Jugendlichen in Grund- und Mittelschule am Ende ihrer Schulzeit gleichwertige Lernziele wie an öffentlichen Schulen erreichen könnten. Geller, der als Referendar in Augsburg für Mathematik und Sport arbeitet, hat jedoch persönlich Demokratische Schulen besucht und ist vom Erfolg des Konzepts überzeugt. Die Gefahr, dass lernunwillige Kinder erforderliches Basiswissen versäumen würden, sei nicht realistisch, sagt er. "Auch wenn jemand mit sieben Jahren noch keinen Bock aufs Rechnen hat, wird er dies später ganz von alleine lernen wollen, da er nicht ständig auf die Hilfe von Älteren angewiesen sein will und keine Lust hat, irgendwann mal ahnungslos an der Kinokasse zu stehen." So wie Kinder selbstständig anfangen, zu krabbeln, zu laufen und zu sprechen, so würden sie auch vieles wie von selbst lernen.