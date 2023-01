Kutzenhausen

19:00 Uhr

Die neue Deubachia kann auch traditionellen Fasching

Plus In den vergangenen Jahren hat sich der Traditionsverein ganz neu aufgestellt. Und präsentierte jetzt eine Prunksitzung, die das beste aus Tradition und Moderne bot.

Endlich wieder Fasching, wie er früher einmal war: Mit einer fulminanten Prunksitzung startete der CCD Deubachia in der Gemeindehalle Kutzenhausen in die Faschingssaison. Versprochen wurden viel Tradition, was den Verein letztlich ausmacht, sowie einige Überraschungen. Und davon gab es an diesem Abend wahrlich viele. Unter der Leitung des komplett neuen Präsidiums mit Präsidentin Stefanie Aumann sowie Dominik Wanner und Melanie Schalk war ein brillantes Programm auf die Beine gestellt worden, bei welchem sich ein Höhepunkt an den anderen reihte.

