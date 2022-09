Kutzenhausen

vor 32 Min.

Dieb stiehlt versperrtes Fahrrad vom Bahnhof in Kutzenhausen

Ein Fahrraddieb hat am Bahnhof in Kutzenhausen ein versperrtes Mountainbike gestohlen.

Ein Fahrraddieb hat am Bahnhof in Kutzenhausen ein versperrtes Mountainbike gestohlen. Das durchgezwickte Schloss lag noch am Tatort.

Erneut haben Fahrraddiebe zugeschlagen. Dieses Mal wurde ein Mountainbike in Kutzenhausen gestohlen. Passiert ist die Tat bereits vor einer Woche zwischen Dienstag und Mittwoch. Das schwarze Rad der Marke Bulls Sharptrail im Wert von 400 Euro stand laut Polizei versperrt am Bahnhof. Das durchgezwickte Fahrradschloss lag noch in der Nähe des Tatortes. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

Themen folgen