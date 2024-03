Ein Fahrer macht sich zweimal nach Unfall aus dem Staub

Offenbar bei zwei Unfällen machte sich ein Autofahrer in der Nähe von Kutzenhausen aus dem Staub, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Doppelte Unfallflucht? Am Freitag gegen 17.40 Uhr kam es bei Kutzenhausen zu einem Zusammenstoß zweier Autos, wobei der Verursacher anschließend flüchtete. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Wagen die B300 in Richtung Gessertshausen. Von Reitenbuch kommend, bog ein grau-weißer VW nach links in die B300 ein und übersah dabei den 23-Jährigen. Dabei wurde dessen rechter Außenspiegel beschädigt. Der VW-Fahrer fuhr einfach weiter.

Circa zehn Minuten später kam es erneut zu einer Unfallflucht im Bereich Dinkelscherben, Ortsteil Au. Hier wurde laut Polizei mutmaßlich derselbe grau-weiße VW beobachtet, wie er ein Verkehrszeichen umfuhr und anschließend erneut flüchtete. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefonnummer 08291/18900 zu melden. (lig)