Kutzenhausen

vor 18 Min.

Mann in einer Frauendomäne: Gelernter Schreiner leitet den Kindergarten

Plus Männer in klassischen Frauenberufen: Vor etwas mehr als einem Jahr hat Markus Endres die Leitung der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kutzenhausen übernommen.

Von Josefine Wunderwald

Früher Morgen in der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kutzenhausen: Die gelbe Gruppe baut gerade die Stühle für den Morgenkreis auf. Ein Stockwerk weiter unten sitzen die Kinder beim Frühstuck. Eine Führung durch den Kindergarten übernimmt die Leitung persönlich: Seit November 2021 hat Markus Endres diesen Posten inne. Doch der Weg dahin hat ihn erst durch andere Berufe geführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

