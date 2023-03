Kutzenhausen

16:32 Uhr

Ein Sickerbecken soll den Hochwasserschutz in Kutzenhausen voranbringen

Bei Starkregen kann die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. In Kutzenhausen ging es nun wieder um den Hochwasserschutz.

Plus Die Arbeit am Hochwasserschutzkonzept in Kutzenhausen geht weiter. Für den Schlehenweg, der 2021 von einer Schlammflut erfasst wurde, gibt es nun einen Plan.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Seit geraumer Zeit arbeitet die Gemeinde Kutzenhausen an einem Hochwasserschutzkonzept. Für den Schlehenweg hat die Firma Sweco in der jüngsten Gemeinderatssitzung Schutzmaßnahmen vorgestellt. Eine andere landwirtschaftliche Nutzung und eine breitere Mulde südlich der Häuser soll die Anwohner in Zukunft vor Oberflächenwasser schützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen