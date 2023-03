Gebühren für Bauschutt steigen in Kutzenhausen um das Sechsfache

Plus Kutzenhausen kann Kredite tilgen und muss kein neues Geld aufnehmen. Doch dafür muss auch an der Gebührenschraube gedreht werden. Nicht allein Bauschutt wird teuer.

Die Gemeinde Kutzenhausen wird in diesem Jahr keine weiteren Kredite aufnehmen. Alle für 2023 geplanten und laufenden Projekte können laut Kämmerer Andreas Vogt aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden. Auch eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern wird es nicht geben. Allerdings geht die Gemeinde an die Rücklagen und wird auch einige Gebühren erhöhen. Das haben die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung einstimmig beschlossen.

Mit knapp acht Millionen Euro präsentiert die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt. Trotz tariflich bedingter höherer Personalkosten und steigender Energiekosten und damit einem Anstieg des Verwaltungshaushalts um zehn Prozent zum Vorjahr sinkt der Schuldenstand auf 2,183 Millionen Euro (2022: 2,4 Millionen Euro) und die Pro-Kopf-Verschuldung auf 842 Euro (2022: 959 Euro). Grund dafür sind höhere Einnahmen: Knapp fünf Prozent mehr wird bei der Einkommenssteuer (ca. 1,86 Millionen Euro) erwartet, und auch die Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich steigt nach den Corona-Jahren um fast 10.000 auf 335.800 Euro. Außerdem kann die Gemeinde aufgrund einiger Satzungsänderungen mit mehr Geld rechnen und will deshalb weiter an der Gebührenschraube drehen. Auch eine Anhebung der Abfallgebühren wurde mitbeschlossen.

Die Zuschüsse für den Kindergarten sind massiv gestiegen

Bei den zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer (knapp 1,23 Millionen Euro) bleibe man wegen der unbekannten Auswirkungen durch Corona und den Entwicklungen im Ukrainekrieg vorsichtig, erläuterte Vogt den Gemeinderäten, und damit unter den Zahlen des vergangenen Jahres (1,315 Millionen Euro). Da die Gemeinde keinen Kredit aufnehmen müsse, wolle sie aber noch, trotz wiederholter Mahnungen der überörtlichen Rechnungsprüfer, auf eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze verzichten; sie liegen weiterhin bei 350 vom Hundert, was auf das gesamte Jahr gerechnet Einnahmen von 316.300 Euro generiert.

Auf der Ausgabenseite klettert die Kreisumlage auf ihren höchsten Wert seit Jahren: 1,543 Millionen Euro. Um mehr als 15 Prozent zum Vorjahr haben sich im Verwaltungshaushalt auch die Zuschüsse an den Kindergarten auf knapp 888.000 Euro erhöht und um vier Prozent die Personalkosten: 1,17 Millionen Euro. Die gestiegenen Energiekosten machten sich überall bemerkbar, beim Bauhof, beim Unterhalt der Gemeindehalle, aber vor allem im Abwasserbereich, wo sich die Kosten auf 48.000 Euro fast verdoppelt hätten. Abhilfe schaffen möchte man über eine moderne Thermostatsteuerung in den Gebäuden, erklärt Bürgermeister Andreas Weißenbrunner (Freie Wähler). Diese sei bereits eingebaut. Auch die Dämmerungssensoren für die Straßenbeleuchtung seien inzwischen runtergeregelt und würden damit 1500 Euro im Jahr einsparen.

Rücklagen sinken auf knapp 1,5 Millionen Euro

Durch einige Grundstückverkäufe können dem Vermögenshaushalt rund 250.000 Euro zugeführt werden. Dennoch fällt durch die vielen Ausgaben in diesem Jahr das Gesamtvolumen um 17 Prozent und sinken die Rücklagen um 13 Prozent auf knapp 1,5 Millionen Euro. Deshalb mahnte Gemeinderat Johannes Spatz (Unabhängige Gesamtgemeinde) an: "Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Das Geld geht flöten, wir nehmen zu wenig ein." Kredite könnten dennoch getilgt werden, ohne weitere aufzunehmen, freut sich Weißenbrunner. Benötigt wird das viele Geld laut Kämmerer Vogt vor allem für die Instandsetzung der Abwasserversorgung (insgesamt 475.000 Euro), für die Studie zur Kläranlage in Rommelsried, mehrere Kanalbefahrungen sowie für das Baugebiet "Am Kirchfeld", wo die Kindergartenerweiterung entstehen soll. Bei den Investitionen ebenfalls vorgesehen sind der Ausbau der Photovoltaikanlagen auf den Gemeindedächern und die neuen Tablets für die Grundschule.

Beim Freibad rechnet die Gemeinde dank der letzten Gebührenanhebung mit einer 66-prozentigen Kostendeckung – und das, obwohl die Hygienemittel deutlich teurer geworden sind. Die Kostendeckung für die Kinderbetreuung liege jedoch nur bei knapp 55 Prozent. Deshalb werden die Gebühren für die Mittagsbetreuung in der Grundschule ab September weiter steigen, für Kinder in der Gruppe bis 14 Uhr auf 90 Euro (bisher: 65) und bis 16 Uhr auf 100 Euro (bisher: 85).

Auch die Kindergartengebühren werden erneut angepasst. Der Gemeinderat schlägt dem Träger eine Erhöhung um jeweils zehn Euro vor. Bei den Gebühren für Grünschnitt und Bauschutt gibt die Gemeinde die Mehrkosten der Abfallentsorger weiter. Der Preis für pflanzliche Abfälle verdoppelt sich, für reinen Bauschutt steigt er um die Hälfte. Richtig teuer wird es, wenn man nicht verwertbaren Bauschutt oder Altholz entsorgen muss: Hier versechsfacht sich der Preis pro 0,1 Kubikmeter (28 Euro; bisher 4,50 Euro). Für Altholz gibt es einen gesonderten Tarif; er liegt bis zu 0,5 Kubikmeter bei 40 Euro.