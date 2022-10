Großer Baum stürzt in Kutzenhausen auf die Straße und trifft ein Auto

In Kutzenhausen stürzte am frühen Morgen und noch im Dunklen ein Baum auf die Straße. Ein Autofahrer hatte Pech, denn er kam gerade in dem Moment vorbei.

Einen riesen Schrecken muss am frühen Montagmorgen ein Autofahrer in Kutzenhausen bekommen haben: Ein großer Laubbaum aus einem an die Straße angrenzenden Wald stürzte unvermittelt um und landete auf der Straße. Der 33-Jährige konnte mit seinem Wagen gerade noch unter einer Astgabel durchkommen.

Der Unfall hat sich am Montag um 4.33 Uhr ereignet, teilt die Polizei mit. Der Renault-Fahrer war auf der Ortsverbindungsstraße von der B 300 in Richtung Kutzenhausen unterwegs. Etwa 700 Meter vor der Einmündung zur Bahnhofstraße auf Höhe des Wäldchens Hühnerberg fiel der große Baum vor dem Renault auf die Fahrbahn. Trotz Bremsmanövers schrammte der Wagen unter einem Ast gerade noch durch. Der 33-Jährige erlitt ein Schleudertrauma und wurde vorsorglich in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Durch die Kollision mit dem Baum entstand am Dach und der Front des Renault Talisman ein Totalschaden in Höhe von 21.000 Euro.

Kutzenhausener Feuerwehr sägt den Baum klein

Die Feuerwehr Kutzenhausen war mit neun Kräften im Einsatz. Die Freiwilligen sägten den Baum klein und räumten ihn beiseite. Für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten wurde die Verbindungsstraße zwischen Kutzenhausen und Margertshausen für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Kommandant Matthias Böck betont, dass der Autofahrer großes Glück im Unglück gehabt habe, da das Auto nicht komplett von dem Baum erwischt worden war. Auch alle Sicherheitssysteme im Wagen, wie der Airbag, seien zum Schutz des Fahrers ausgelöst worden. Aus reiner Feuerwehr-Sicht sei der Einsatz "völlig unkritisch" gewesen, doch die Frage, warum der Baum umfiel, sei bisher ein Rätsel, so Böck. Dies müssten jetzt andere untersuchen und klären, sagt der Kommandant. Im Regelfall rücke die Feuerwehr zu umgestürzten Bäumen aus, wenn vorher ein starker Wind oder Unwetter gewesen war.

Auch wenn er diesen Einzelfall aus der Ferne nicht beurteilen könne, weiß Hubert Droste, Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten Zusmarshausen, dass Laubbäume durch die zunehmende Trockenheit im Sommer zu einem häufigeren Problem werden. "Wir stellen immer häufiger fest, dass die Bäume geschädigt sind." Ein Warnhinweis zum Beispiel sei das Eschentriebsterben in der Krone. Das sei ein Zeichen dafür, dass der Baum nicht mehr gut verankert sei. Bäume würden nicht kerzengerade wachsen und da reiche bei Schäden oftmals schon ein kleiner Wind, um sie umzustürzen. Eine andere Möglichkeit sei, dass ein Baum im Inneren zum Beispiel Fäulnis entwickelt hat und der Stamm abbreche.

In Deutschland werde Bäume an Straßen regelmäßig überprüft

Generell seien in Deutschland die Vorgaben zur Kontrolle von Bäumen entlang am Straßenrand aber recht streng, beruhigt Droste. Es gebe mit dem Straßenbauamt regelmäßig Begehungen, bei denen die Bäume angeschaut werden. Je höher die Einstufung der Straße, umso intensiver erfolge diese Untersuchung. "Da wird sehr viel getan", so Droste. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es natürlich nicht.

Auch Bürgermeister Andreas Weißenbrunner hatte in der Nacht die Sirene gehört und machte sich am nächsten Tag ein Bild vor Ort. Die Straße ist schon länger im Visier der Gemeinde, da entlang der Gleise Akazien stehen, die laut Weißenbrunner morsch aussehen. Vor einem halben Jahr war daher ein Baumkontrolleur der Bahn in Kutzenhausen gewesen und habe die Fällung einiger Bäume für Herbst zugesagt. Die Akazien, die gefällt werden sollen, sind bereits markiert. Laut Bürgermeister sei schon ein Team der Bahn am Werk. Der umgestürzte Baum stand nicht auf dem Grund der Bahn, sondern im Privatwald gegenüber.