Kutzenhausen

vor 19 Min.

Grüne und Bürgermeister retten die Linde im Freibad Kutzenhausen

Plus Beinahe wäre ein alter Baum im Freibad gefällt worden, seine Blätter wurden zum Problem. Doch nun gibt es eine andere Lösung.

Von Jana Tallevi

Mit Bäumen in Freibädern ist das so eine Sache: Sind sie noch klein, spenden sie an heißen Tagen nur wenig Schatten. Doch werden sie dann zu groß, sorgen ihre Blätter oft für ganz anderen Ärger. Wie im gerade renovierten Freibad von Kutzenhausen: Dort hätte beinahe eine große, alte Linde gefällt werden müssen. Praktisch im letzten Moment haben nun Bürgermeister Andreas Weißenbrunner und Hermann Schmuttermair aus dem Vorstand des Ortsverbands Kutzenhausen der Grünen sowie weitere Mitglieder des Ortsverbands eine andere Lösung gefunden. Nun kann der alte Baum stehen bleiben.

