Auffällig hohe Personalkosten: Was hinter dem Sondereffekt steckt

Plus Kutzenhausen hat ein Jahr mit hohen Investitionen hinter sich. Das wirkt sich mit Sondereffekten noch auf 2022 aus. Das zeigen einige Zahlen im Haushalt.

Personalkosten, die in 2022 um 30 Prozent höher liegen als noch im Jahr zuvor? Nicht nur drittem Bürgermeister Georg Rapp (Freie Wählerschaft Kutzenhausen) und Gemeinderat Johannes Spatz (Unabhängige Gesamtgemeinde) fiel diese Zahl bei der Vorstellung des Haushalts auf der jüngsten Gemeinderatssitzung auf. Die Zahl stimmt – es handelt sich aber um einen Sondereffekt, erklärt Kämmerer Andreas Vogt nach der Sitzung.