Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen in Kutzenhausen und Horgau

In den vergangenen Tagen sind Fahrräder in Kutzenhausen und Horgau gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde bereits am vergangenen Mittwoch ein E-Bike der Marke Pegasus an der Haltestelle Schäfstoß in Horgau geklaut. In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag verschwand dann ein am Kutzenhauser Bahnhof abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kutzenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis