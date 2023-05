In der Bücherei Kutzenhausen werden Halunken gejagt

Beim Büchereifest in Kutzenhausen lässt Kinderbuchautor Siegfried P. Rupprecht wieder Kommissar Schlau ermitteln. Im und um das Pfarrheim gibt es weitere Aktionen.

Ein vielfältiges Programm erwartet die Gäste des Büchereifests in Kutzenhausen. Gleich zu Beginn wartet das Büchereifest mit vielen Überraschungen auf. Doch auch den ganzen weiteren Tag von 14 bis 17 Uhr ist am Sonntag, 21. Mai, für alle Altersgruppen im und um das Pfarrheim an der St.-Nikolaus-Straße herum etwas dabei.

Kinder können rund um das Thema Bücher basteln und malen. Eine Erzieherin aus dem Kindergarten wartet für die Kleinsten mit dem Kamishibai auf. Dahinter verbirgt sich ein Bildkartentheater, eine Art Vorlesekino, das die sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung fördert. Es verknüpft verschiedene Ebenen wie Ästhetik, Emotionen und Sprache. Interessant nicht nur für Mädchen, sondern auch für Buben wird das Kinderschminken sein. Profis bieten Glitzer und Kreatives in allen Farben und Variationen. "Ferner gibt es einen kleinen Bücherflohmarkt mit Reiseliteratur", sagt Büchereileiter Dirk Pelzeter. Hinzu kommt eine sogenannte Open-Stage-Plattform im Pfarrsaal.

Höhepunkt des Büchereifestes in Kutzenhausen ist eine Lesung

Dort können Kinder, Eltern und Großeltern ihre besonderen Fähigkeiten präsentieren, beispielsweise Singen, Musizieren oder Kunststücke darbieten. Hintergrund dazu sei, so Pelzeter, die Kreativität aller Besucher anzuregen. Außerdem stellt er und sein Team den Gästen eine Schätzfrage zur Bücherei. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält einen Büchergutschein. Höhepunkt des Festes ist eine Lesung und Begegnung mit dem Kinderbuchautor Siegfried P. Rupprecht. Um 15 Uhr nimmt er seine junge Zuhörerschaft mit auf eine herrlich schräge Halunkenjagd mit Macke Taifun. Aufzunehmen gilt es die Spur von Macke Taifun und seinen Ganoven. Mit von der Partie sind auch Kommissar Atze Schlau und ein geheimnisvoller Mister X.

Während des Festes stellt das Büchereiteam für die Besucher ein vielfältiges Kuchen- und Tortenbüffett sowie Kaffee und andere Getränke bereit. Stöbern nach interessantem Büchern können die Gäste ebenfalls: Die Bücherei hat während des Festes geöffnet, ebenso die Buchausleihe. (rusi)