Jugendliche demolieren am Bahnhof in Kutzenhausen ein Fahrrad

Ein Zeuge beobachtet, wie zwei Jugendliche am Bahnhof in Kutzenhausen auf ein abgestelltes Fahrrad eintreten. Täter, Zeuge und Fahrradbesitzer sind unbekannt.

Zwei Jugendliche haben am Dienstag in Kutzenhausen mutwillig ein Fahrrad demoliert. Ein Zeuge konnte gegen 16.45 Uhr beobachten, wie die Heranwachsenden mehrfach gegen das am Bahnhof abgestellte Rad eintraten und erheblich beschädigten.

Die beiden Jugendlichen sollen laut Polizei zwischen 15 und 18 Jahre alt sein. Unbekannt sind derzeit allerdings nicht nur die Täter, sondern auch der Zeuge des Vorfalles und der Besitzer des Fahrrades. Hinweis nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)