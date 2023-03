Kommt Windkraft in Kutzenhausen auch im Brutgebiet für Vögel?

Kutzenhausen liegt bei der Windkraft im Zeitplan. Drei Vorranggebiete sind gefunden. Eines davon wollte das beauftragte Büro aber gar nicht ausweisen.

Bereits im vergangenen Sommer hatte sich der Gemeinderat zum Ausbau der erneuerbaren Energien von der Bürogemeinschaft für Stadtplanung, Opla, beraten lassen. Vorausgegangen war die Anfrage eines Betreibers für Solaranlagen auf privatem Grund. Die Gemeinderäte hatten sich dagegen ausgesprochen und beschlossen, die Entscheidung über die Standortwahl für Solar- und Windkraftanlagen selbst in die Hand zu nehmen. Dafür wurde ein Konzept in Auftrag gegeben. Aufgrund der engen Fristen des Wind-an-Land-Gesetzes, das seit Februar in Kraft ist, wurde das Konzept zur Windkraft dem zur Solarenergie jetzt vorgezogen, wie Werner Dehm, Chef des Büros Opla, jetzt auf der Gemeinderatssitzung erläuterte.

„Windkraftanlagen sind von überragendem Interesse und dienen der Sicherheit“, zitierte Dehm den Gesetzestext. In Zukunft würden damit alle anderen Belange in den Hintergrund treten, auch solche wie der Landschaftsschutz in den Westlichen Wäldern. „Am 1. März wurde auch die bayerische Bauverordnung geändert“, erklärte Dehm, Ende Mai stehe bereits die nächste Novellierung an. Ab Juni rechne er damit, dass in ausgewiesenen Windenergiegebieten keine pauschalen Abstandsregeln zu Siedlungen mehr gelten werden.

In Bayern muss auf 1,8 Prozent der Gemeindeflächen ab 2032 Windkraft sein

Höchste Zeit also, fand auch der Gemeinderat, sich jetzt auf die gewünschten Flächen im Gemeindegebiet zu verständigen. Denn Ende Oktober müssten die Unterlagen bereits beim Landratsamt Augsburg (LRA) dazu vorliegen, so Dehm. „Damit im Dezember über die Änderung des Teilflächennutzungsplans rechtzeitig ein Beschluss gefasst werden kann, der bis Februar 2024 erfolgen muss, ist eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und Bürger ratsam“, empfahl er. Würde die Frist verstreichen, könnte die Gemeinde nicht mehr selbst entscheiden, wo in Zukunft Windräder gebaut würden.

In Bayern muss auf 1,8 Prozent der Gemeindeflächen ab 2032 Windkraft entstehen. Bisher wurde von dieser Vorgabe, erläuterte Dehm, nur der Bereich des Ries-Kraters ausgeschlossen. Da diese Fläche und vielleicht noch weitere ausgeglichen werden müssten, sei es sinnvoll, mehr als 1,8 Prozent der Gemeindefläche für Vorranggebiete zu benennen. Dafür hat das Büro Opla in Kutzenhausen drei kleine Flächen in der Nähe von Waldgebieten ausgemacht, die allesamt der Gemeinde oder dem Freistaat Bayern gehören.

Gemeinderat Kutzenhausen spricht sich für drei Gebiete aus

Wegen des Landschaftsbilds empfiehlt Opla allerdings, auf einen Aufbau der Windräder vor den Waldflächen zu verzichten und stattdessen die Windräder innerhalb der Wälder zu positionieren. Dem hat der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen zugestimmt. Die zwei Gebiete im Westen grenzen an die Gemeindegebiete Dinkelscherben und Ustersbach an und decken zusammen 6,7 Prozent der Gemeindefläche ab. Das dritte Gebiet liegt im Nordosten und wurde wegen der bisherigen Beobachtung von Vogelbrutplätzen vom Büro Opla als ungeeignet bewertet. Der Gemeinderat hat sich dennoch für alle drei Gebiete ausgesprochen, um genügend Potenzialfläche anbieten zu können.

Lesen Sie dazu auch

Vorausgegangen war eine lebhafte Diskussion. „Warum weisen wir mehr Fläche aus als notwendig“, wollte Johannes Spatz (Unabhängige Gesamtgemeinde) wissen; er fürchte einen Eingriff ins Ortsbild und sprach von Bausünden, auf die man in 50 Jahren zurückblicken werde. Dies lies Katja Wunderwald (Grüne) nicht gelten, schließlich sei ein Windrad kein Atomkraftwerk und insofern jederzeit rückbaubar. Parteikollege Franz Bossek (Grüne) verwies auf fehlende Alternativen, um die Energiekrise zu bewältigen. Martin Mayr (CSU) verstand die Diskussion nicht mehr; er sei mit Blick auf Solaranlagen, die sich nicht auf Hausdächern befänden, auch zurückhaltend, würde aber die Windkraft beim Energiemix unbedingt dazu nehmen.

Meist stehen die Windräder in der Nähe der Gemeindegrenzen

Windkraft habe "den unglaublichen Vorteil, dass sich die möglichen Flächen für Windkraft auf öffentlichem Grund befinden" hielt Werner Dehm entgegen. Genau deshalb habe eine Gemeinde so viel Gestaltungsspielraum. Die Auswertung seiner Firma hätte tatsächlich diese öffentlichen Flächen ergeben, worüber auch Bürgermeister Andreas Weißenbrunner (Freie Wähler) froh gewesen sei. „Es werden überall Windräder für uns sichtbar stehen, auch die der anderen Gemeinden“, fasste Weißenbrunner zusammen und wies auf einen Sachverhalt hin, der sich zurzeit bei der Auswahl der Vorranggebiete in vielen Gemeinden zeigt und auch für Kutzenhausen gilt: Die möglichen Standorte liegen in den Randgebieten und damit zwischen den Gemeinden.