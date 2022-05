Kutzenhausen bekommt einen zweiten Mobilfunkstandort

Plus Nach langem Ringen ist für die zweite Mobilfunkanlage in Kutzenhausen ein Standort gefunden. Zuvor gab es jedoch eine lange Diskussion.

Die Standortfindung für den zweiten Mobilfunkmast in Kutzenhausen war nicht einfach gewesen. Die Gemeinderäte hatten eine "Verspargelung" der Landschaft befürchtet. Der Platz sollte von der Bebauung auch weit genug entfernt liegen. Wie berichtet, waren alle zuletzt genannten Standorte als ungeeignet durchgefallen. Doch ohne weiteren gemeindlichen Vorschlag drohte Telefónica mit dem Bau auf privatem Gelände, wo bereits der Mobilfunkmast der Telekom steht, auf dem Berg südlich von Kutzenhausen.