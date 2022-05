Kutzenhausen

vor 32 Min.

Kutzenhausen entscheidet sich einstimmig gegen eine Sicherheitswacht

Plus In Kutzenhausen ist die Sicherheitswacht vom Tisch. Die Gemeinde will ihre alltäglichen Probleme ohne das zusätzliche Angebot der Polizei lösen.

Von Ruth Seiboth-Kurth

"Wir sehen keine Bedrohungen und fürchten, die Situation könnte sich mit einer Sicherheitswacht eher verschärfen", sagte Kutzenhausens Bürgermeister Andreas Weißenbrunner nach der Sitzung über die Entscheidung gegen eine Sicherheitswacht. Er schätze das Sicherheitsgefühl in seiner Gemeinde als sehr gut ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen