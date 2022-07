Kutzenhausen hat nur wenige geeignete Flächen für einen Solarpark

Noch liegt das Standortkonzept für die geplante Photovoltaik-Anlage im Weiler Boschhorn nicht vor. Einige Flächen aber scheiden bereits im Vorfeld aus.

Photovoltaik-Anlagen am Straßenrand und entlang der Bahnlinien sind seit Langem keine Seltenheit mehr. Doch was tun, wenn Firmen dafür Privatflächen pachten, die als Ackerland genutzt werden könnten, und die Gemeinde um Baugenehmigung ersuchen? Kutzenhausen ist mit einem solchen Fall konfrontiert und hat sich jetzt beraten lassen.

Wie berichtet möchte die Firma Energie-Kontor AG im Weiler Boschhorn auf einer Freifläche von 20 Hektar eine der größten PV-Anlagen in der Region errichten. Der Gemeinderat Kutzenhausen hat die Baugenehmigung für den geplanten Solarpark bisher nicht erteilt. Um entscheiden zu können und auch für zukünftige Anfragen gerüstet zu sein, wurde im April die Erstellung eines Standortkonzeptes beschlossen. Über die Voraussetzungen und Möglichkeiten dafür informierte Werner Dehm von der Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung (OPLA) auf der letzten Gemeinderatssitzung.

Auch Trink- und Naturschutzgebiete scheiden von vornherein aus

Dehm stützte sich in seinem Vortrag auf die Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom Dezember. Dort wird Kommunen geraten, die Steuerung für den Bau von PV-Anlagen über die Ausweisung im Flächennutzungsplan selbst in die Hand zu nehmen. "Sie sind als Kommune dazu nicht verpflichtet, die Festlegung bietet aber große Vorteile", erklärte Dehm. In einem Ausschlussverfahren würden die Standorte gefunden, die für den Bau einer PV-Anlage infrage kämen und in einem Standortkonzept festgehalten. Alle Trink- und Naturschutzgebiete, alle bewaldeten und bebauten Flächen würden von vornherein ausscheiden.

Besonders geeignet seien alte Brachen, versiegelte und vorbelastete Bereiche sowie das Umfeld von Bahnlinien und Autobahnen. "Am Ende bleiben meist nur wenige Flächen für den Bau von PV-Anlagen übrig", so Dehm. Diese drei bis vier Konzentrationsflächen würden im Flächennutzungsplan eingetragen. So wären die anderen Flächen, also Felder mit hoher bis mittlerer Bodengüte, sowie Bereiche, die für das Landschaftsbild einer Gemeinde wichtig sind, geschützt. "Sie können auch weitere Kriterien aufstellen", erklärte Dehm. Als Beispiel nannte er eine Gemeinde, die nur dort PV-Anlagen zulasse, wo eine Spiegelung des Sonnenlichts durch die Kollektoren geringer oder weniger störend ausfalle.

Für Kutzenhausen bleiben nur wenige geeignete Flächen übrig

Im Naturpark Westliche Wälder sei das Aufstellen von PV-Anlagen grundsätzlich möglich, erklärte Dehm auf Nachfrage von Gemeinderat Martin Mayr (CSU). Es ist auch nicht entscheidend, ob der Feldanbau zum Gewinn von Nahrungsmitteln oder zur Energieerzeugung dient, wie Georg Rapp (Freie Wählerschaft) wissen wollte. Entscheidend sei allein die Bodengüte. Was die Art der PV-Anlage betreffe, käme eine Agro-PV-Anlage, die eine gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung zulasse, nur bei wenigen Bewirtschaftungsarten zum Einsatz, gab Dehm auf die Frage von Katja Wunderwald (Bündnis 90/Die Grünen) zu bedenken. Ihm sei im Umkreis von Augsburg nur ein Standort an der A8 bekannt, wo zwischen den Kollektoren Beeren angebaut und geerntet würden. Beim Anbau von Mais scheide dieser besondere Anlagentyp aus. Für das Aufstellen gewöhnlicher PV-Anlagen blieben auch im Gemeindegebiet Kutzenhausen nur wenige geeignete Flächen übrig, fasste Dehm seine Einschätzung zusammen und schlug vor, diese Flächen, sobald sie festgestellt seien, vor Ort mit den Gemeinderäten zu besichtigen.

Franz Bossek (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich erstaunt, dass das beschlossene Standortkonzept noch nicht vorliege. Schließlich wollte man doch klären, ob am angefragten Standort in Boschhorn der Bau einer PV-Anlage sinnvoll sei. "Eine Bewertung für die Fläche kann nicht allein nach der Bodengüte erfolgen", bestätigte Dehm, "sondern erst, wenn der gesamte Pool feststeht." Momentan läge der Zeitrahmen für die Erstellung eines solchen Konzeptes bei vier bis acht Wochen, da es viele Anfragen gebe und alle Planungsbüros ausgelastet seien.