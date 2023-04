Kutzenhausen

06:00 Uhr

Kutzenhausen will zum Zweckverband Staudenwasser wechseln

Plus Kutzenhausen will dem Zweckverband Staudenwasser beitreten. Das haben die Gemeinderäte nun einstimmig beschlossen. Der Wechsel ist zum 1. Oktober 2024 geplant.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Als letztes Vollmitglied will Kutzenhausen dem Zweckverband Staudenwasser beitreten. Das haben die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Kommune geht damit einen anderen Weg als ihre Nachbargemeinde Gessertshausen. Wie zuletzt berichtet, hatte sich Gessertshausen entschieden, die Trinkwasserversorgung wieder komplett selbst in die Hand zu nehmen und den Vertrag zur Betriebsführung mit den Stadtwerken Augsburg nicht verlängert.

Wasser sollte dann günstiger werden

Hintergrund der Entscheidung in Kutzenhausen waren Haftungsfragen, aus denen sich die Gemeinde gerne befreien möchte, erklärt Bürgermeister Andreas Weißenbrunner nach der Sitzung. Auch hoffe er, mit dem vollständigen Beitritt den Wasserpreis für die Bürgerinnen und Bürger senken zu können. Momentan bezahlten sie laut Bürgermeister für einen Kubikmeter 1,49 Euro, Staudenwasser biete seinen Kunden aktuell einen Preis von 0,88 Euro dafür an. "Unser Ziel war, in einen großen kommunalen Verband einzutreten“, betont Weißenbrunner. Seit Jahren sei der Beitritt vorbereitet worden. 2007 hätte der Zweckverband die Betriebsführung übernommen, zuletzt mussten noch technische Fragen geklärt werden. Mittlerweile sei unter anderem die Fernwirktechnik an das Leitsystem von Staudenwasser angepasst, der Hochbehälter Rommelsried vom Netz genommen und Armaturen seien ausgetauscht worden. Die Stadtwerke Augsburg hätten eine Risikoanalyse erstellt, die größtenteils abgearbeitet sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen