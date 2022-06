Kutzenhauser besuchen Freunde im französischen Kutzenhausen

Plus Seit 35 gibt es eine Freundschaft zwischen dem schwäbischen Kutzenhausen und dem französischen Kutzenhausen. Jetzt ist eine große Jubiläumsfahrt geplant

Begonnen hatte die Freundschaft nach dem Krieg. Dank fehlgeleiteter Post hatte man entdeckt, dass es zwei gleichnamige Orte auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze gibt. Danach sind über Jahrzehnte gute Kontakte entstanden. Jetzt möchte das schwäbische Kutzenhausen seine Partnergemeinde im Elsass besuchen und das 35. Jubiläumsjahr dort gemeinsam feiern. Geplant ist eine Busfahrt am 9. und 10. September.